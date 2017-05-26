«Мерседес» сбил пожилую женщину на «зебре» на объездной Белгорода

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Всего 25 мая в регионе случилось две дорожных аварии, в них пострадали два человека.

В Старооскольском городском округе в селе Озерки в начале третьего дня 53-летний водитель «Волги» превысил скорость, съехал на обочину, а затем попал в кювет. Пострадавшего мужчину отправили во вторую городскую больницу Старого Оскола.

В Белгородском районе в начале четвёртого дня 61-летний водитель Mercedes-Benz на северо-восточном обходе областного центра сбил 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пешехода с травмами отправили во вторую городскую больницу Белгорода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД