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«Мерседес» сбил пожилую женщину на «зебре» на объездной Белгорода

10:11
26 Мая 2017
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Всего 25 мая в регионе случилось две дорожных аварии, в них пострадали два человека.

В Старооскольском городском округе в селе Озерки в начале третьего дня 53-летний водитель «Волги» превысил скорость, съехал на обочину, а затем попал в кювет. Пострадавшего мужчину отправили во вторую городскую больницу Старого Оскола.

В Белгородском районе в начале четвёртого дня 61-летний водитель Mercedes-Benz на северо-восточном обходе областного центра сбил 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пешехода с травмами отправили во вторую городскую больницу Белгорода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД


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