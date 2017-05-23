Меньше года дали шебекинскому водителю, который сбил пенсионерку

15:18

Он не уступил дорогу 68-летней женщине на нерегулированном пешеходном переходе.

ДТП произошло 19 декабря прошлого года.

Пьяный 36-летний житель Шебекино на автомобиле ВАЗ-21074 сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Он не сбавил скорость.

В результате аварии женщине был причинён тяжкий вред здоровью.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В суде он признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он два года не имеет права водить автомобиль, рассказали в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.