В области:

Меньше года дали шебекинскому водителю, который сбил пенсионерку

15:18
23 Мая 2017
376
0

Он не уступил дорогу 68-летней женщине на нерегулированном пешеходном переходе.

ДТП произошло 19 декабря прошлого года.

Пьяный 36-летний житель Шебекино на автомобиле ВАЗ-21074 сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Он не сбавил скорость.

В результате аварии женщине был причинён тяжкий вред здоровью.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК  РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В суде он признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он два года не имеет права водить автомобиль, рассказали в пресс-службе прокуратуры Белгородской области. 


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

18576
Евгений Савченко: Давайте очистим наши города от гаражей
7900
Норматив потребления холодной воды для полива земельного участка утверждён в регионе
6312
Заморозки возвращаются в Белгородскую область
6094
«Аэрофлот» пришёл в Белгород
5373
Для городских и сельских школ в Белгородской области предлагают два варианта выпускных
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика