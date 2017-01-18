Медлительность обошлась сотруднице администрации Прохоровского района в 5000 рублей
Чиновницу оштрафовали за долгое рассмотрение обращения местной жительницы.
Обращение жительница Прохоровского района Белгородской области направила главе администрации 24 октября 2016 года. Он поручил его рассмотрение начальнику управления строительства, ЖКХ и транспорта администрации Прохоровского района.
3 ноября 2016 года чиновница направила заявление в управление государственного жилищного надзора по Белгородской области, нарушив таким образом семидневный срок переадресации обращения, установленный ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Соответствующее уведомление заявительница получила 10 ноября 2016 года.
По результатам проверки, проведённой прокуратурой Прохоровского района, в отношении начальника управления строительства, ЖКХ и транспорта администрации возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».
Мировой суд признал сотрудницу администрации Прохоровского района виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Главе администрации района внесено представление для устранения нарушений и недопущения их в дальнейшем, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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