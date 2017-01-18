Медлительность обошлась сотруднице администрации Прохоровского района в 5000 рублей

15:13

Чиновницу оштрафовали за долгое рассмотрение обращения местной жительницы.

Обращение жительница Прохоровского района Белгородской области направила главе администрации 24 октября 2016 года. Он поручил его рассмотрение начальнику управления строительства, ЖКХ и транспорта администрации Прохоровского района.

3 ноября 2016 года чиновница направила заявление в управление государственного жилищного надзора по Белгородской области, нарушив таким образом семидневный срок переадресации обращения, установленный ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Соответствующее уведомление заявительница получила 10 ноября 2016 года.

По результатам проверки, проведённой прокуратурой Прохоровского района, в отношении начальника управления строительства, ЖКХ и транспорта администрации возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Мировой суд признал сотрудницу администрации Прохоровского района виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Главе администрации района внесено представление для устранения нарушений и недопущения их в дальнейшем, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.