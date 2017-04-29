Медаль «За отвагу на пожаре» вручили десятилетней Юлии Черновой

17:29

Торжественная церемония награждения юного спасателя прошла в Старом Осколе во время праздничных мероприятий в преддверии Дня пожарной охраны России.

На профессиональный праздник были приглашены представители всех подразделений, входящих в состав Главного управления МЧС России по Белгородской области. Для гостей развернули выставку пожарно- спасательной техники. В арсенале регионального МЧС 428 «боевых» единиц: это автоцистерны, автолестницы, пожарно- спасательны автомобили, смогли оценить все желающие.

Вы приходите на помощь по первому зову и вступаете в борьбу с огнём, не щадя себя. Примите глубокую благодарность за ваш бесценный труд, за мужество и героизм, ставшие для вас нормой жизни. От души желаю всем вам и вашим близким здоровья, счастья и удачи. И, по традиции, - сухих рукавов! С праздником! Сергей Потапов

начальник главного управления МЧС России по Белгородской области, генерал- майор внутренней службы

Торжество началось с марша кадетов, на смену которому пришла церемония награждения. Медалями «25 лет МЧС России» награждены 8 сотрудников регионального ведомства, а ещё трое получили медали «Маршала Василия Чуйкова». Столько же человек получили нагрудные знаки «За заслуги». Медаль «За усердие» вручена Роману Лубочкину, начальнику отдела организации оперативной службы. Сотрудников ведомства отметили благодарностями губернатора, председателя Белгородской областной думы и главы администрации Старооскольского городского округа.

Кульминацией праздника стало награждение юной Юлии Черновой из Прохоровского района.

Напомним, что в феврале этого года она вынесла из горящего дома своих пятерых братьев и сестёр. За отвагу и самоотверженность юную героиню поблагодарил главный спасатель региона Сергей Потапов. Он вручил Юле медаль МЧС России «За отвагу на пожаре».

Праздничные мероприятия продолжились праздничным концертом и солдатской кашей.

День пожарной охраны России традиционно отмечают 30 апреля. В этом году 368 лет со дня образования пожарной охраны России, сообщает пресс-служба МЧС по Белгородской области.

Фото пресс-службы регионального отделения МЧС