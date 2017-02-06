МЧС предупреждает об аномальных морозах в Белгородской области

10:31

6-9 февраля температура воздуха в регионе будет на 7-12 градусов ниже нормы. По ночам ожидается до -25 °C, днем – до -20 °C. При этом белгородцев ждёт ясная солнечная погода.

Как сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области, местами ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный ночью 4-11 м/с, днём 6-11 м/с.

В связи с сильными морозами в регионе повышается вероятность техногенных пожаров, аварийных отключений на объектах ЖКХ, нарушений в работе транспорта и увеличения случаев переохлаждения людей.

Водителям рекомендуют следить за уровнем бензина в баке, технической исправностью машины, иметь при себе запасное колесо и буксировочный трос и проверить баланс мобильного телефона.

Телефон службы спасения в случае беды – 112 или 101. Телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области – (4722) 39-99-99.