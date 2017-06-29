МЧС предупреждает: аномальная жара, дождь и штормовой ветер
30 июня белгородцев ожидает ухудшение погодных условий.
По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, 30 июня в регионе пройдут дожди, местами грозы с порывами ветра до 20 м/с. Температура воздуха днём зашкалит и достигнет 34 °C.
Спасатели предупреждают, что при сильном ветре лучше не выходить из дома, машины следует парковать подальше от деревьев, а метеочувствительным водителям не рекомендуется садиться за руль.
Стоит отметить, что, по данным портала gismeteo.ru, такая погода в Белгородской области сохранится как минимум до конца недели. В регионе ожидается сильная жара до 32 °C, местами небольшие дожди с грозами.
Во время грозы запрещено:
– укрываться возле одиноких деревьев;
– прислоняться к скалам и отвесным стенам;
– останавливаться на опушке леса;
– останавливаться возле водоемов;
– прятаться под скальным навесом;
– находиться возле костра;
– хранить металлические предметы в палатке;
– использовать электроприборы в доме.
При возникновении беды звоните по телефону 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – (4722) 39-99-99.