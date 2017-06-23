МЧС: грозы, град и сильный ветер ожидаются в Белгородской области

14:49

Ухудшение погоды произойдёт 24 июня.

Ночью в регионе будет облачно с прояснениями, местами ливни, грози и град. Днём также ожидаются осадки в виде небольшого и умеренного дождя.

Ветер – переменных направлений 7-12 м/с, при грозах его порывы усилятся до 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха составит 10-15° тепла, а днём столбик термометра поднимется до 20-25° тепла.

В областном центре ночью ожидаются умеренный дождь и гроза, небольшой дождь будет и днём. Температура воздуха ночью 12-14° тепла, а днём – +21-23° , рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области.