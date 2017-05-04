Мать с двумя детьми пропала в Яковлевском районе

12:49

Женщина с дочкой и сыном вышла из дома 30 апреля и до настоящего момента её местонахождение неизвестно.

ОМВД России по Яковлевскому району Белгородской области сообщает, что Юлия Трапезникова 1990 года рождения проживала со своими двухлетним сыном и годовалой дочерью в селе Алексеевка.

Девушка среднего телосложения (рост 160-165 см) с тёмными волосами была одета в серое платье.

Всем, кому известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам 8 (47244) 5-71-73, 8-920-580-79-89 или 02.



