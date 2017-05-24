Мать и дочь насмерть отравились угарным газом в Прохоровке

10:43

По факту причинения смерти по неосторожности двум лицам возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области, тела 40-летней женщины и её 18-летней дочери были обнаружены 21 мая в одной из квартир многоквартирного дома в посёлке Прохоровка.

По предварительной версии, причиной смерти является отравление угарным газом. В квартире работали газовые колонка и плита, но, по информации СКР, дымоход и вентиляционные каналы оказались засорены.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом от работающей газовой плиты. Из-за похолодания жильцы квартиры, с которыми произошёл несчастный случай, пользовались газовой плитой для обогрева жилых помещений. В квартире установлены пластиковые окна и металлическая дверь, которые были плотно закрыты. Соответственно не было притока свежего воздуха. Во время работы газовой плиты происходит выжигание кислорода, им в буквальном смысле слова стало нечем дышать. Налицо типичное нарушение элементарных правил пользования газовыми приборами в быту, которое привело к трагедии. В очередной раз хотелось бы обратить внимание каждого пользователя газом соблюдать элементарные правила безопасности. При работающих газовых приборах, как минимум, обязательно должно быть приоткрыто окно или форточка. Светлана Чугунова советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ ОАО «Газпром газораспределение Белгород»

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».