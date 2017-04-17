Массовый забег #Всенаспорт2017 пройдёт в Старом Осколе Белгородской области

16:37

Отдельно будет проводиться забег для профессионалов.





Спортивный праздник, организованный Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», состоится 7 мая. Массовый забег рассчитан на разные возрастные категории.

Семейное и коллективное участие приветствуется. Там будет как профессиональный забег на 6 км, так и массовый – на 1 км.

В программу мероприятия также включены игры для самых маленьких и конкурсы.

Для участия в забеге необходима предварительная регистрация.