Массовый забег #Всенаспорт2017 пройдёт в Старом Осколе Белгородской области
Отдельно будет проводиться забег для профессионалов.
Спортивный праздник, организованный Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», состоится 7 мая. Массовый забег рассчитан на разные возрастные категории.
Семейное и коллективное участие приветствуется. Там будет как профессиональный забег на 6 км, так и массовый – на 1 км.
В программу мероприятия также включены игры для самых маленьких и конкурсы.
Для участия в забеге необходима предварительная регистрация.