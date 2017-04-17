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Массовый забег #Всенаспорт2017 пройдёт в Старом Осколе Белгородской области

16:37
17 Апреля 2017
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Отдельно будет проводиться забег для профессионалов.

забег

Спортивный праздник, организованный Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», состоится 7 мая. Массовый забег рассчитан на разные возрастные категории.

Семейное и коллективное участие приветствуется. Там будет как  профессиональный забег на 6 км, так и массовый – на 1 км.

В программу мероприятия также включены игры для самых маленьких и конкурсы.

Для участия в забеге необходима предварительная регистрация.

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