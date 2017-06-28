Массовый сбор клубники начался в Белгородской области

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В 2017 году садовая земляника созрела на две недели позже обычных сроков. Причина этому – затяжная прохладная погода и сильный град в июне, значительно повредивший первые завязи ягод.

В этом сезоне работники знаменитого Корочанского плодопитомника планируют собрать до 10 тонн урожая земляники садовой с каждого гектара. Этого удалось достичь благодаря высокой культуре земледелия и высокоурожайным сортам земляники от итальянских селекционеров («Мармолада», «Клери», «Эльсанта» и «Галя Чив», «Ароза», «Априка», «Летиция»).

Учитывая большой спрос на местные экологически чистые ягоды, плодопитомник ежегодно старается увеличивать посевную площадь под эту культуру. У белгородцев в этом году есть все шансы в достатке насладиться свежими ягодами от местного производителя и побаловать себя вареньем, джемом, различными напитками и коктейлями из клубники.

Первые тонны ароматных ягод корочанские садоводы начали поставлять в торговые сети Белгородской области и городов России.