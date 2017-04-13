Марихуану и маковую соломку нашли силовики у членов ОПГ в Белгородской области

17:24

Операцию по пресечению незаконной деятельности провели сотрудники ФСБ и полиции.

Правоохранители задержали членов преступной группы, которая занималась организацией сбыта наркотиков в приграничных муниципалитетах региона. Было изъято свыше двух килограммов марихуаны ,750 граммов маковой соломки, соли.

Основных фигурантов возбуждённого уголовного дела оказалось двое. Шебекинский районный суд приговорил одного к тюрьме на срок четыре года с отбыванием в колонии строгого режима, другого – к заключению на срок шесть лет шесть месяцев в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Белгородской области.