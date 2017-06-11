«Маланья» в Белгородской области собрала более 10 тысяч человек

17:32

10 июня в парке регионального значения «Ключи» в Прохоровском районе прошёл пятый ежегодный фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья».

Возрождение традиционной культуры и изучение истории своей малой родины имеет огромное значение в нашей жизни. Важно прививать любовь к своим историческим корням, побуждать молодых людей к изучению культуры, традиций и обычаев своего родного края. В основе этого лежит то самое зерно, которое мы обязаны взрастить в умах и сердцах подрастающего поколения.



Сангаджи Тарбаев

председатель комиссии по поддержке молодёжных инициатив Общественной палаты РФ

Напомним, что обряд «Маланья» – самобытное и многогранное явление народной культуры, в котором заложены исконные представления о красоте, добре и духовной нравственности населения Белгородской области.Несмотря на пасмурную погоду, в гости к «Маланье» приехали люди из разных городов России и Сербии, которых ждало путешествие по разным площадкам фестиваля.В этом году участие в празднике приняли 1300 человек из всех районов Белгородской области и других регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Луганска, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской и Нижегородской областей.Традиционно для гостей фестиваля подготовили праздничный концерт: более двухсот творческих номеров, организованных совместно с вокальными и танцевальными коллективами местного и всероссийского масштаба.Для любителей русских народных традиций были представлены площадки «Арт-объект» и «Этномода», где можно было поучаствовать в старинных традиционных обрядах Белгородской области («Крещение и похороны кукушки», «Свадебный обряд», «Троицкие святки» и т.д.). Также можно было поучаствовать в русских народных играх и забавах, завивании венков из луговых трав и цветов, ряжении березы лентами, а также увидеть дворики самобытной деревни и традиционную одежду белгородцев.На военно-исторической реконструкции «Защитники земли русской» можно было понаблюдать за сражениями, начиная со времён Белгородской засечной черты и заканчивая Первой мировой войной и военными традициями белгородского казачества XVII-XX века.На площадке и ярмарке фестиваля «Город мастеров» были представлены работы местных мастеров декоративно-прикладного творчества: Старооскольская глиняная игрушка и русская народная кукла, художественная роспись и ковка, резьба по дереву, гончарная керамика, живопись шерстью и сухое валяние, изделия из соломки, роспись по бересте и по стеклу и многие другие техники и ремёсла. Здесь можно было познакомиться с творчеством и рукоделием мастеров, а также поучаствовать в мастер-классах по народным ремёслам: в вырезании ложек из дерева, чеканке монет и др.Разнообразием русских угощений была полна площадка «Вкусная Белгородчина». На ней гости фестиваля отведали белгородские пироги, вареники, блины и каши.Отметим, что пятый юбилейный фестиваль «Маланья» приурочен к XIX «Всемирному фестивалю молодёжи и студентов», который будет проходить в октябре 2017 года в г. Сочи.