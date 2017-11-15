Гастроном вспыхнул ранним утром в Прохоровке

12:41

Всего 14 ноября в Белгородской области произошло четыре пожара.

Так, около 23:30 в Старооскольском городском округе в микрорайоне Лебединец загорелась одна из квартир пятиэтажки. Возгорание произошло в трёхкомнатной квартире на пятом этаже. В результате пожара сгорела мебель, а стены и потолок закопчены по всей площади квартиры. Для ликвидации пожара были привлечены дежурные караулы муниципальной пожарно-спасательной части № 59, пожарно-спасательных частей № 6 и № 7. Они эвакуировали из дома по лестничным маршам 20 человек.

Ещё одно возгорание произошло в посёлке Прохоровке на улице Советской. Там в 07:49 загорелась подсобка в магазине «Гастроном». В результате возгорания подсобное помещение 4х2 м было полностью повреждено огнём.

Около двух часов дня в Валуйках на улице Тимирязева загорелся автомобиль ВАЗ-21099. Огонь повредил моторный отсек «девяносто девятой».

15 ноября в 0:44 в Шебекино в районе улицы Дачной загорелся двухэтажный кирпичный дачный домик. Сгорела комната на втором этаже и кровля здания.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, причины пожаров и ущерб от случившегося устанавливаются.