Лучшим лесничим Белгородской области стал Геннадий Щёкин

18:54

Сегодня, 12 сентября, в Белгородской государственной филармонии состоялось празднование Дня работника леса.

Праздник открыл концерт в Органном зале, который подготовили артисты филармонии. Его вела заслуженный работник культуры РФ Наталья Гирявенко.

Затем в Большом зале состоялось чествование сотрудников отрасли. Так, лучшим лесничим стал директор Волоконовского лесничества Геннадий Щёкин. Благодарственные грамоты и письма отличившиеся сотрудники лесной отрасли получили от регионального управления лесами, регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды, Белгородской областной организации профсоюза работников лесных отраслей и Белгородской областной Думы.

Для нас лес – это неоценимое богатство, которое есть в нашей области. Мы неоднократно отмечали роль лесного хозяйства во всех сферах экономики Белгородчины: и в строительстве, и в сельском хозяйстве. Лес остаётся единственным живым существом, которое даёт нам возможность комфортного пребывания и проживания на нашей родной Белгородчине. Это зелёные лёгкие нашей планеты. Мы с огромным уважением и великой благодарностью относимся к вам, тем, кто оберегает и восстанавливает леса. Станислав Алейник

заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды региона

День работника леса был учреждён в 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР.

Каждое третье воскресенье сентября мы с вами традиционно отмечаем наш профессиональный праздник – День работников леса. Державный замысел Петра Великого и создание русского флота заставило взглянуть на лес, как источник необходимой древесины для кораблестроения. Многочисленные указы Петра I определили задачи лесного хозяйства, которые актуальны до сих пор. Это три единые цели лесного хозяйства: охрана леса от истребления, извлечение из лесов наибольшего дохода, умножение лесов на территории, в них нуждающихся. Владимир Щендрыгин

начальник управления лесами Белгородской области

На мероприятии, приуроченном профессиональному празднику лесников, традиционно подвели итоги года. Доклад озвучила участковый государственный инспектор леса Алексеевского лесничества Мария Долгополова.

В экологическим рейтинге субъектов РФ Белгородская область вошла в десятку лучших регионов, заняв четвёртое место. Общая площадь всех лесов на территории региона составляет 248, 2 тыс. га, причём 230,4 тыс. га находятся на контроле управления лесного фонда. Лесистость Белгородской области в 2017 году составляет 8,7 %, что больше на 0,1%, чем в прошлом году. По данным на 1 сентября этого года, выполнены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на территории лесного фонда области в объёме 186,3 га.

Лес для России был и остаётся национальным богатством, которое требует к себе бережного отношения и рационального использования. От того, как мы распорядимся этим бесценным капиталом, зависит благополучие не только ныне живущих, но и следующих поколений нашей родной Белгородчины. Сегодня лесное хозяйство и связанная с ним отрасль признаны решать многие жизненно важные вопросы. Лесной комплекс – это залог экологической безопасности и весомая составляющая экономики России. Рациональное использование этого национального сокровища – обязанность каждого из нас. Людмила Алексеева

председатель Белгородской областной организации профсоюза работников лесных отраслей

Примечательно, что благодаря планомерной и эффективной работе сотрудников лесного хозяйства в регионе с 2012 года не было зафиксировано ни одного лесного пожара.

За прошедшие восемь месяцев на территории лесного фонда в лесных насаждениях, находящихся в собственности Белгородской области, выявлено 611 случаев нарушения законодательства, к административной ответственности привлечены пять юридических, 17 должностных, 528 физических лиц. Сумма наложенных штрафов составила 1 928 000 рублей, уже взыскано 1 649 000 рублей. К уголовной ответственности привлечено пять человек.

Особое внимание в своём докладе Мария Долгополова уделила главному экологическому проекту региона «Зелёная столица». Согласно проекту, к 2020 году в области должно появиться более 100 тыс. га зелёных насаждений на меловых склонах и эрозионно опасных участках. По её словам, с 2010 года заложено 77 190 га защитных насаждений, причём только за весенний период этого года засажено 3 865 га, ещё на 3 614 га высадка деревьев запланирована на осень. Для этого в 18 лесных питомниках выращено более 130 млн штук сеянцев и саженцев.

В честь наступающего Дня работника леса, который в этом году будет отмечаться 17 сентября, творческие подарки для своих старших наставников подготовили учащиеся школьного лесничества «Берёзка».

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