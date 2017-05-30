Лучшего каменщика и штукатура ищут в Белгородской области

17:05

Заявки на региональный конкурс профмастерства «Лучший строитель Белогорья 2017» можно отправить до 5 июня.

Лучшего строителя будут определять в двух номинациях. Соревнования на лучшего каменщика состоятся 14 июня, а на лучшего штукатура – 21 июня. Оба конкурса пройдут в посёлке Яковлево Яковлевского района, на улице Октябрьской, 11.

Заявку на участие можно отправить до 5 июня по факсу ‎(4722) 32-21-44 (оргкомитет конкурса) или по электронной почте: dep.an@mail.ru в департамент строительства и транспорта области:

Победителей и призёров ждут дипломы и ценные подарки. Кроме того, организаторы подготовили призовые номинации «Знаток теории», «За отличное качество» и «За волю к победе».

Проводит конкурс департамент строительства и транспорта области.

Победители областного этапа станут участниками Всероссийского конкурса «Строймастер 2017» по ЦФО. Он пройдёт 26-30 июня в Воронеже, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.