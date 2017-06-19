Лучный турнир, таверна с рыцарями, ковка в кузне и средневековое сражение – на фестивале «Белый город»

08:17

Мероприятие пройдёт 1 июля на Шебекинском лугу близ Шебекино Белгородской области.

Во время XII военно-исторического фестиваля «Белый город» здесь вырастут средневековый военный лагерь и участок крепостной стены.

В программу мероприятия включены конкурсы на лучший костюм и доспех, различные средневековые игры и состязания, пешие турниры, групповые сражения, манёвры, осада крепостной стены и полноконтактные средневековые бои.

1 июля в рамках фестиваля состоится День туриста, когда посмотреть исторические реконструкции сможет любой желающий. Программа мероприятия стартует в 15:00 и рассчитана на 5 часов.

В этом году запланировано живое выступление фолк-группы Spiritual seasons и зажигательные танцы. Гости праздника смогут поучаствовать в ковке в аутентичной походной кузне, принять участие в лучном турнире, сразиться на «мягких» мечах и прогуляться по аутентичным торговым рядам.

Здесь также можно будет промочить горло и порадовать желудок в таверне с рыцарями и дружинниками, осмотреть выездную выставку археологических находок, соответствующих эпохе. Для детей будет организована специальная площадка с аниматорами.

Все желающие смогут познакомиться с аналогом настоящего вооружения средневековья, увидеть элементы походного быта предков и сфотографироваться с реконструкторами.

Завершением дня станет большое сражение, в котором воины на практике проверят качество реконструкции доспехов и вооружения, рассказали в клубе исторической реконструкции «Дружина».

Вход на мероприятие – 100 рублей. Детям до 12 лет в сопровождении взрослых – бесплатно.

Расписание Дня туриста и другие подробности можно найти в официальной группе фестиваля.