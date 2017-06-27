Лот не продан: имущество «Лесной сказки» пока остаётся прежним

16:01

Аукцион по продаже базы отдыха в Белгородской области отменён, но, скорее всего, будет объявлен снова.

По сообщению «Интерфакса», в региональном Фонде госимущества передумали выставлять на продажу недвижимость, расположенную на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Лесная сказка» в селе Ольховатка Губкинского горокруга.

Причиной послужило письмо регионального департамента имущественных и земельных отношений, в котором было сказано, что для проведения аукциона не подготовлены необходимые документы. Но, как заверил источник агентства, вероятнее всего, он будет объявлен снова, поскольку этот комплекс был включён в прогнозный план приватизации имущества области.

До этого фонд госимущества региона выставил на продажу часть спортивно-оздоровительного комплекса «Лесная сказка» за 79 млн 134 тыс. 165 рублей.

Туда входят земельный участок площадью 106,2 тыс. кв. м, относящийся к землям особо охраняемых природных территорий и объектов и предоставленный в аренду, а также земельный участок автостоянки площадью 20 тыс. кв. м, три спальных корпуса, здания и сооружения объектов инфраструктуры.

Отметим, что база отдыха «Лесная сказка» состоит из семи корпусов, столовой, бассейна, имеет лыжную трассу, корты для большого и малого тенниса.