Лев Лещенко, «Песняры», Анна Семенович и другие звёзды эстрады приедут в Старый Оскол на концерт

10:23

Он будет посвящён шестилетию со дня присвоения городу почётного звания «Город воинской славы».

Праздничный концерт состоится 5 мая на площади у «Стойленской Нивы». Начнётся он в 16:30.

Первым на сцену выйдет народный артист РСФСР Лев Лещенко. Они исполнит песню «День Победы». Затем перед белгородцами выступят ансамбль «Песняры», экс-солист группы «Белый орёл» Александр Ягъя, Сергей Волчков, Анна Семенович, Юлианна Карулова и Михаил Вашуков.

Вести вечер будут Игорь Петренко и Кристина Бродская.

По информации пресс-службы администрации Старооскольского городского округа, завершится мероприятие музыкальным пиротехническим шоу и лазерным салютом в честь Победы.

Организаторы подготовили и передали в предприятия и учреждения округу 21 тыс. пригласительных, именно такое число гостей вмещает территория возле «Стойленской Нивы».

Организует мероприятие компания «СтройИнжиниринг». К слову, она выступит и спонсором фейерверка 9 мая. Он начнётся в 22:00 над площадью у «Стойленской Нивы».





Схема размещения объектов в день праздничного концерта

