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Летом в Белгородской области ограничат движение тяжеловесных транспортных средств

10:29
16 Мая 2017
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Движение им будет разрешено только с 22:00 до 10:00.

С 15 июня по 15 августа при дневной температуре воздуха свыше 32 °С будет введено временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Белгородской области. Это будет касаться автомобилей со следующими нагрузками на оси: 7 т – одиночная тележка, 6  т  –  двуосная  тележка  и  5 т – трёхосная тележка.

Во время ограничений передвигаться машины смогут с 22:00 до 10:00, сообщили в пресс-службе регионального управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта.


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