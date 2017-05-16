Летом в Белгородской области ограничат движение тяжеловесных транспортных средств

10:29

Движение им будет разрешено только с 22:00 до 10:00.

С 15 июня по 15 августа при дневной температуре воздуха свыше 32 °С будет введено временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Белгородской области. Это будет касаться автомобилей со следующими нагрузками на оси: 7 т – одиночная тележка, 6 т – двуосная тележка и 5 т – трёхосная тележка.

Во время ограничений передвигаться машины смогут с 22:00 до 10:00, сообщили в пресс-службе регионального управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта.