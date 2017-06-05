Летняя спартакиада работников здравоохранения собрала 900 человек в Белгородской области

17:51

Соревнования состоялись в преддверии Дня медика 3 июня в Красной Яруге.

В спартакиаде участвовали 60 медорганизаций и около 900 работников сферы здравоохранения.

Комплекс соревнований включал в себя массовый забег, состязания в волейболе, мини-футболе, настольном теннисе и шахматах, а также семейную эстафету «Мама, папа, я – спортивная семья».

В результате в командном зачёте кубок победителя выиграла областная клиническая больница Святителя Иоасафа. Второе место досталось хозяевам мероприятия – Краснояружской ЦРБ. Почётного третьего места удостоена городская больница № 2 Белгорода.

Летняя спартакиада состоялась в рамках проекта «Управление здоровьем».

Фото Виктории Передерий