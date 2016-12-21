Лауреатами премии имени В. Я. Горина стали семь аграриев Белгородской области

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В этом году увеличилось не только количество передовиков агропромышленного комплекса, которые были удостоены премии, но и размер денежного поощрения. Лауреаты получили по 500 000 рублей.

В церемонии награждения принимали участие глава региона Евгений Савченко и дочь Василия Яковлевича – Тамара Горина.

Говорят, пока человек жив, жива и память о нём. Я вам благодарна, что таким образом поддерживается память об отце. Он был уникальной, неординарной личностью, и, знаете, спустя уже почти три года, как нет его, я провожу работу по созданию музея и много времени нахожусь в его кабинете. До сих пор продолжают поступать звонки, адресованные папе. Конечно, всем его не хватает. У него было много учеников, и нынешние лауреаты – одни из них. Тамара Горина

В число лучших по решению Попечительского совета вошли председатель совета директоров ГК «Зелёная долина» Сергей Юдин, заместитель генерального директора по растениеводству и молочному животноводству предприятия «Белгранкорм-холдинг» Василий Леонов и генеральный директор ГК «Агро-Белогорье» Лариса Ковалёва. Они были отмечены в номинации «Сельскохозяйственное производство».

Для каждого работника агропромышленного комплекса самая почётная награда – стать лауреатом премии Василия Яковлевича Горина. Нашей компании в следующем году исполнится 10 лет, и, несмотря на столь юный возраст, нам уже есть чем гордиться. У нашей компании есть лозунг – никогда не останавливаться, двигаться вперёд в своём развитии и покорять всё новые и новые вершины. Наш руководитель Владимир Зотов своей неиссякаемой энергией заряжает нас на реализацию новых проектов. Лариса Ковалёва

генеральный директор ГК

Лариса Владимировна также рассказала о масштабных планах компании на ближайшие несколько лет. По её словам, в январе 2017 года начнётся промышленное производство сельско-хозяйственного оборудования на заводе сельхозмашиностроения, который компания построила в Белгородском районе. К концу 2017 года запланировано завершить все инвестиционные проекты, которые направлены на увеличение производства мяса свинины. К 2019 году компания планирует производить порядка 220 т этого продукта в год. В планах также – увеличение площади яблоневых садов.

Необходимо ценить то, как мы сегодня живём, как развивается наше сельское хозяйство просто семимильными шагами. Мы должны помнить ту историю, которую прожили и прошли. Наша компания постоянно находится в поисках чего-то нового, мы совершенствуем свою работу и работаем вместе с белгородским аграрным университетом. Василий Леонов

В номинации «Сохранение и восстановление плодородия почв области» лауреатом стал глава крестьянского хозяйства «Бобылев В. Г.» Ивнянского района Владимир Бобылев.

В номинации «Переработка сельскохозяйственной продукции» был отмечен технический директор филиала управляющей компании «ЭФКО» в Алексеевке Константин Самченко.

Индивидуальный предприниматель Волоконовского района Вячеслав Леденёв стал лауреатом в номинации «Семейные фермы Белогорья», а ректор БелГАУ им. В.Я. Горина – лучшим в номинации «Сельскохозяйственная наука».

В истории премии Василия Горина число её лауреатов столь многочисленно – это добрый знак. Пусть их будет больше, поскольку никогда не иссякнет потребность в хороших людях, справедливых поступках и искренних отношениях. Все эти годы семья лауреатов премии прирастала именами новыми, и сегодняшний год – не исключение. Сегодня дело Василия Яковлевича продолжает уже 75 выпускников «горинской» школы передового опыта. Имена лауреатов всегда на слуху, их производственные достижения получили общероссийское признание. Ведь пока приумножается число лауреатов этой премии, сохраняется преемственность поколений в благородном деле всей жизни Василия Яковлевича. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

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