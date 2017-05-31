Квест «1942. Партизанскими тропами» в Старом Осколе набирает участников

10:31

Мероприятие запланировано на 5 июня в местном Центре молодёжных инициатив.

В Великую Отечественную войну действовало боле 6 тыс. партизанских отрядов, в которые входило, по разным данным, около 1 миллиона человек. Участникам квеста предстоит погрузиться в события 1942 года и взять на себя роли бойцов партизанских отрядов, рассказали в ЦМИ.

Для участия в квесте Волонтёров Победы «1942.Партизанскими тропами» необходимо отправить заявку по электронной почте: so-molcentr@mail.ru. Участникам должно быть не менее 14 лет.

Начало – в 16:00.