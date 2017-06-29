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Крупная несанкционированная свалка раскинулась в Шебекинском районе

17:20
29 Июня 2017
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Её обнаружили белгородские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) после жалоб местных жителей. 

После обращений недовольных жителей Шебекинского района общественники выехали на место неподалёку от посёлка Маслова Пристань и отметили, что на неподготовленном участке почвы расположены различные виды отходов, в том числе промышленные, бытовые и отходы сельскохозяйственного производства.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Белгородской области Вячеслав Саламасов поделился, что въезд на участок никаким образом не перекрыт и никаких опознавательных знаков или предупреждающих табличек там нет.

Здесь стоит невыносимый запах, стоки загрязнённого фильтрата, проходящего через горы этого мусора, беспрепятственно попадают в грунтовые воды либо стекают по рельефу местности. По предварительным оценкам, площадь этой несанкционированной свалки составляет около пяти гектаров.

Вячеслав Саламасов

координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Белгородской области

Во время проверки активисты заметили как недавние, так и многолетние навалы мусора, что говорит о том, что свалка существует уже давно.

Это очень опасная свалка, наносящая ущерб экологии этого района. Она нанесена нами на интерактивную карту свалок, также в соответствующие органы власти нами направлено обращение с просьбой предпринять действия по ликвидации этого очага незаконного складирования мусора.

Вячеслав Саламасов

координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Белгородской области

Отметим, что в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», где граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.

В данный момент там отмечено 39 свалок, 29 из которых уже ликвидированы, а девять – находятся в работе у региональных органов власти и надзорных ведомств.

Мы призываем жителей Белгородской области активно участвовать в проекте Народного фронта «Генеральная уборка», наносить на карту kartasvalok.ru несанкционированные свалки. В Год экологии, объявленный в России, нужно сделать мир вокруг себя чище.

Вячеслав Саламасов

координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Белгородской области


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