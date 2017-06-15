Кровлю многоквартирного дома отремонтировали в Белгородском районе после вмешательства ОНФ

13:19

В посёлке Новосадовый на улице Мира, 5 в течение 2,5 лет на втором этаже дома квартиры заливало водой.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ, протечки возникли из-за несоблюдения технологии настила мягкой кровли при проведении капитального ремонта.

Капремонт в доме был сделан в 2014 году. Дом обшили сайдингом и заменили кровлю. С тех пор после выпадения любых осадков и зимой, и летом в квартирах второго этажа начинался потоп. Во время сильных дождей вода в комнатах достигала уровня в 3-5 см. Из-за этих потопов в квартирах отклеились обои, испортились паркет и проводка, появились постоянный запах сырости и повышенная влажность.

Многочисленные жалобы и обращения жильцов долгое время оставались без ответа. Тогда жители дома обратились в региональное отделение ОНФ. Активисты Народного фронта, в свою очередь, передали их обращение главе администрации Белгородского района. В настоящее время кровля дома отремонтирована, а протечки ликвидированы.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Ахтырский отметил, что активисты лично побывали в доме после ремонта и убедились, что после прошедших дождей в квартирах жильцов сухо.