Коровье дефиле собрало восемь сельхозкомпаний Белгородской области

10:52

20 мая в селе Прелестное Прохоровского района состоялся молочный фестиваль «Наша порода – 2017».

Открыло программу фестиваля коровье дефиле. В нём участвовали коровы Колхоза имени Горина, Борисовских ферм, агропромышленного комплекса «Бирючинский», Грайворонской молочной компании, Оскольского молока и компаний «Михайловское» и «Самаринское».

В рамках фестиваля «Наша порода – 2017» прошёл аукцион, на котором фермеры могли купить крупный рогатый скот. Там же была подготовлена выставка сельскохозяйственной техники и стойлового оборудования, а также ветеринарных препаратов, необходимых племенным животным.

Для детей организаторы подготовили контактную площадку с телятами и развлекательную программу с Весёлым молочником, Бурёнкой и доброй феей, рассказали в пресс-службе администрации Прохоровского района.

Фото пресс-службы администрации Прохоровского района