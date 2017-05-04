Коровье дефиле смогут увидеть жители Белгородской области

09:41

Молочный фестиваль «Наша порода – 2017» от белгородских аграриев пройдёт 20 мая в селе Прелестное Прохоровского района.





В программе праздника запланированы коровье дефиле, на котором восемь предприятий представят лучшее племенное поголовье, и аукцион крупного рогатого скота, где любой желающий сможет приобрести лучших племенных животных.

Атмосферу праздника будут создавать Весёлый молочник и прелестная Бурёнка. Для фермеров подготовлены презентации новинок от производителей сельхозтехники, ветпрепаратов, стойлового оборудования.

Для самых маленьких участников фестиваля будет работать контактная площадка с телятами. Домохозяйки смогут прогуляться по «Улице народных умельцев». А всех гостей праздника добрая Фея будет угощать вкусной кашей, сообщает департамент АПК и воспроизводства окружающей среды области.

Начало фестиваля – в 10:00.