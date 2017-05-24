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Кооперативный цех по переработке молока открылся в Борисовском районе

17:37
24 Мая 2017
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Торжественный запуск состоялся сегодня, 24 мая, в селе Порубежное. Кроме молока на предприятии производят творог и сыр.

Открытие цеха стало возможным в рамках реализации программы кооперации, благодаря которой год назад был создан Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Альянс Фермервест».

Члены кооператива получили 12 млн рублей на реализацию гранта по программе «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015-2020 годы».

Цель предприятия – производство и переработка 1,5 тыс. т молока в год, рассказали в пресс-службе администрации Борисовского района.

Фото администрации Борисовского района


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