Кооперативный цех по переработке молока открылся в Борисовском районе

17:37

Торжественный запуск состоялся сегодня, 24 мая, в селе Порубежное. Кроме молока на предприятии производят творог и сыр.

Открытие цеха стало возможным в рамках реализации программы кооперации, благодаря которой год назад был создан Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Альянс Фермервест».

Члены кооператива получили 12 млн рублей на реализацию гранта по программе «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015-2020 годы».

Цель предприятия – производство и переработка 1,5 тыс. т молока в год, рассказали в пресс-службе администрации Борисовского района.

Фото администрации Борисовского района