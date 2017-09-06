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Конкурс свадебной фотографии объявлен в Белгородской области

17:10
06 Сентября 2017
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Управление ЗАГС Белгородской области проводит конкурс «История семьи в свадебной фотографии». 

Согласно правилам конкурса, от белгородцев ждут фотографии бракосочетаний и истории изображённых на ней пар. Необходимо указать, где и когда они зарегистрировали брак, это может быть и другой регион России.

Материалы принимаются до 15 ноября 2017 года по электронной почте: zags31@mail.ru. Фотографии и рассказы разместят на сайте управления. В феврале победителей наградят памятными призами.

 


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