Конкурс свадебной фотографии объявлен в Белгородской области

17:10

Управление ЗАГС Белгородской области проводит конкурс «История семьи в свадебной фотографии».

Согласно правилам конкурса, от белгородцев ждут фотографии бракосочетаний и истории изображённых на ней пар. Необходимо указать, где и когда они зарегистрировали брак, это может быть и другой регион России.

Материалы принимаются до 15 ноября 2017 года по электронной почте: zags31@mail.ru. Фотографии и рассказы разместят на сайте управления. В феврале победителей наградят памятными призами.