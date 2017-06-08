Конкурс «Инженер года – 2017» начался в Белгородской области

15:20

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Белгородской области 7 июня.

Организует мероприятие департамент экономического развития области и Белгородский региональный ресурсный инновационный центр.

Заявку на участие можно подать в Белгородский региональный ресурсный инновационный центр по адресу: 308034, г. Белгород, ул. Королёва, 2а, корпус 2, офисы 427, 429, тел.: (4722) 52-94-18, 52-58-07.

Цель конкурса – популяризация достижений и опыта работы лучших инженеров региона, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.