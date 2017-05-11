Компенсацию морального вреда выплатил туроператор своему клиенту за неудобства на отдыхе

10:05

Такое решение принял Октябрьский районный суд Белгорода.

В мае прошлого года женщина купила турпутёвку в Тунис на трёх человек. Предполагалась, что отдыхать они будут в пятизвёздочном отеле с 5 по 16 июля 2016 года. Стоимость путёвки составила около 144,5 тыс. рублей.

Но во время путешествия выяснилось, что обслуживание отеля не соответствует пяти звёздам, время отдыха в отеле было уменьшено на одни сутки из-за задержки авиарейса. Поэтому белгородка обратилась в суд с иском к туроператору. Она просила вернуть её 50 тыс. рублей и компенсацию морального вреда.

Суд решил, что в обязанности туроператора не входит установление категории звёзд, он использует ту информацию, которую предоставляет отель. Кроме того, число суток в таком заведении считается по ночам, которых было столько же, сколько в путёвке. Но всё же суд признал, что клиенту туроператора были причинены неудобства, поэтому частично удовлетворил иск. Он постановил туроператора возместить компенсацию морального вреда его клиентке в размере 15 тыс. рублей.

Белгородка обжаловала это решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменений, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Белгорода.