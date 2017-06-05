Ко Дню эколога биогазовая станция «Лучки» в Белгородской области выработала 100-милионный киловатт-час

13:28

Генерацию юбилейного киловатт-часа на первой в стране БГС зафиксировали утром 3 июня.

Биогазовая станция «Лучки», расположенная в Прохоровском районе Белгородской области, 25 июня будет отмечать пятилетие с момента отпуска в сеть первого киловатт-часа.

Напомним, БГС построена компанией «АльтЭнерго» и существует с 2012 года. Изначально установленная мощность станции составляла 2,4 МВт. Годовой производственный объём достигал 19,6 млн кВтч электроэнергии, 18,2 тыс. Гкал тепловой энергии, 66,8 тыс. т органических биоудобрений и переработки 73,4 тыс. т отходов животноводства и растениеводства.

В 2015 году мощность БГС за счёт установки третьего двигателя была увеличена до 3,6 МВт. В результате годовой объём электроэнергии повысился до 29,3 млн кВтч, тепловой – до 27,3 тыс. Гкал, переработка отходов на БГС теперь составляет 95 тыс. т в год, а производство органических удобрений – 90 тыс. т в год. К настоящему времени «Лучки» переработали свыше 328 тыс. т отходов.

БГС расположена в непосредственной близости от основных поставщиков сырья для выработки биогаза: свиноводческих стоков, поступающих по подземному трубопроводу, сырья от мясоперерабатывающих заводов и других пищевых комбинатов, а также растительной биомассы. На станции сырьё смешивается и перерабатывается методом анаэробного сбраживания. В результате выработанный бактериями биогаз используется для производства электрической и тепловой энергии, а переработанная биомасса становится качественными органическими удобрениями, рассказали в пресс-службе «АльтЭнерго».