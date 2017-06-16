Клещи покусали 587 детей в Белгородской области

17:04

Всего с 1 апреля по 14 июня в регионе с укусами клещей обратилось 1346 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 26,6 %, сообщает управление Роспотребнадзора по Белгородской области.

В Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области передано на исследование 329 снятых с людей клещей, из них 18,2 % оказались заражёнными возбудителями клещевого боррелиоза.

За 2,5 месяца 106 человек, запланировавших выезд в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту регионы, получили профилактические прививки против заболевания.

В 2017 году акарицидная обработка в местах массового отдыха населения в регионе запланирована на 903,5 га, включая 480,4 га в летних оздоровительных учреждениях. В настоящее время акарицидом обработано 525,3 га, в том числе 155,2 га в ЛОУ.