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Кинолог из Старого Оскола и его собака стали лучшими в поиске человека по запаху

10:27
30 Июня 2017
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Более 30 сотрудников кинологической службы полиции региона показали результаты тренировок в профильных направлениях своей работы. С ними конкурировали представители Орловской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, всего было три вида соревнований: общерозыскной профиль, поиск и обнаружение наркотических веществ, поиск и обнаружение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. За каждое выполненное упражнение участники получали определённое количество баллов.

Кроме того, они бежали кросс со служебной собакой на дистанцию один километр.

По итогам турнира в дисциплине «Поиск человека по запаховым следам» победителем стал младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по г. Старому Осколу Александр Конарев, за ним следовал Александр Куксов, младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Белгородской области, и на третьем месте оказался Михаил Сошнев, младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Орловской области.

Лучшим в дисциплине «Поиск и обнаружение  взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов» стал Николай Леонов, инструктор ЦКС УМВД России по Белгородской области.

В дисциплине «Поиск и обнаружение наркотических средств» победила Екатерина Беззубик, инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Орловской области.

Из всех участвующих в турнире кинологов сформируют сборную команды УМВД России по Белгородской области и региональной организации Общества «Динамо», которая поедет в город Вязьма Смоленской области в июле этого года, чтобы представить регион на Всероссийских соревнованиях специалистов-кинологов подразделений МВД России и Общества «Динамо». 

Фото УМВД России по Белгородской области


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