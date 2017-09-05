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Хозяин иномарки расправился бейсбольной битой с забравшимся в его машину мужчиной

14:26
05 Сентября 2017
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В Старом Осколе несколько мужчин проникли в оставленный открытым автомобиль 30-летнего местного жителя. 

Их заметили знакомые автовладельца и сообщили ему об этом. Хозяин авто вернулся с бейсбольной битой и несколько раз ударил по голове 35-летнего мужчину, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.

На владельца машины завели дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ), ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие также даст правовую оценку действиям потерпевшего.


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