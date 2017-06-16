Каждое третье ДТП с участием детей произошло в Старооскольском городском округе

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В УГИБДД УМВД России по Белгородской области подвели итоги аварийности за 5 месяцев 2017 года.

С января по май в области произошло 450 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли жизни 40 человек, ещё 587 получили травмы. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано на 3,4 % ДТП и на 42,9 % погибших больше. Пострадавших в автоавариях было на 6 % меньше.

За пять месяцев этого года в регионе зафиксировано 114 наездов на пешеходов, что ниже прошлогоднего показателя на 17,4 %. В этих ДТП погибли 10 человек и пострадали 108. В прошлом году эти показатели были выше на 58,3 % и на 10,7 % соответственно.

Дети стали участниками 44 автомобильных аварий. 48 несовершеннолетних получили травмы.

Число этого вида ДТП выросло в половине районов области. Каждая третья авария с участием детей зарегистрирована в Старооскольском городском округе.

Девять ДТП произошло из-за нарушений ПДД детьми. На 70 % выросло число автоаварий с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, на 28,6 % – с участием детей-пешеходов, сообщает областное управление ГИБДД.