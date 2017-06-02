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Кардиолог предстанет перед судом за незаконное обещание пациентке бессрочной инвалидности

08:53
02 Июня 2017
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За свои услуги врач из Губкина потребовал 25 тысяч рублей.

Местная жительница, имевшая группу инвалидности из-за заболевания сердца, обратилась к 54-летнему врачу-кардиологу поликлиники Губкинской ЦРБ для установления группы инвалидности бессрочно. Медицинский работник пообещал ей решить этот вопрос. Свои старания врач оценил в 25 тыс. рублей.

При этом сотрудник поликлиники не входил ни в состав бюро медико-социальной экспертизы, ни в комиссию врачей медицинской организации, которая даёт направление на экспертизу.

23 января 2017 года женщина передала деньги кардиологу в рабочем кабинете во время приёма. Но распорядиться вознаграждением врач не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело в отношении медработника по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Покушение на мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» передано для рассмотрения в суд, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.


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