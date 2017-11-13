Карантин в связи с бешенством ввели в пяти районах Белгородской области

09:20

В семи населённых пунктах запретили устраивать выводки и выставки собак и кошек, нагонку и натаску охотничьих собак, продавать домашних животных.

Также нельзя вывозить с этих территорий собак и кошек и отлавливать здесь диких животных для зоопарков или для расселения в других районах.

Постановлением губернатора до 19 декабря установлены ограничительные меры на улице Дальней на хуторе Колотиловском в Краснояружском районе и на улице Запрудной в селе Боровом в Новооскольском районе, до 23 декабря — на улице Коммунарской в селе Большом в Чернянском районе.

До 24 декабря запрет действует на улице Белокриничной в Ровеньках и на двух территориях Вейделевского района: на Центральной улице хутора Ромахова и на Холмистой в селе Белый Колодезь. В этом же районе, на улице Мира в Ровнах, карантин продлится до 28 декабря.

Губернатор рекомендовал главам перечисленных районов разработать и утвердить план ликвидации очагов бешенства животных на подвластных им территориях.

Исполнение постановления проконтролирует областное управление ветеринарии.