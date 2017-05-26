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Капсулу времени 1967 года вскрыли в Белгородской области

18:11
26 Мая 2017
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Послание выпускников Валуйской средней школы № 2, датированное 1967 годом, распечатали во время празднования Последнего звонка. 

Плиту, под которой 50 лет хранилось послание потомкам, вскрыли выпускники школы 1967 года. Капсулу с историческим посланием они передали нынешним школьникам. В ней хранилось письмо из далёкого 1967 года, фотографии и значок Всероссийского общества охраны природы.

На фотографии изображены учителя и школьники того времени, а письмо рассказало об успеваемости учеников и их активной общественной работе – сборе макулатуры и металлолома, концертах и изучении материалов о Великой Отечественной войне.

Выпускники 2017 года тоже написали письмо будущим поколениям. В капсулу они вложили электронный носитель и шкатулку со школьными фотографиями. Её вскроют ровно через 50 лет, сообщили в пресс-службе Белгородской областной Думы.  


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