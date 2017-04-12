КамАЗ столкнулся с двумя легковушками в Белгородской области

13:09

Всего вчера, 11 апреля, в регионе случилось четыре дорожных аварии, в них пострадали пять человек.

В Губкинском городском округе в начале одиннадцатого дня 29-летний водитель «семёрки» на улице Комсомольской при повороте налево столкнулся со встречной «Приорой», которой управлял 76-летний водитель. В аварии пострадала 68-летняя пассажирка «Приоры».

В Яковлевском районе в половине одиннадцатого дня на трассе Товаровка – Строитель 53-летняя автоледи на Nissan Note, не справившись с управлением, съехала с дороги. В результате пострадали женщины-пассажирки 76 и 80 лет.

В Белгородском районе в пять часов дня на трассе «Крым» в посёлке Майском 69-летний водитель Toyota Hilux на перекрёстке столкнулся с КамАЗом, которым управлял 37-летний мужчина. После столкновения грузовик въехал в стоящий на левой полосе «встречки» Ford Focus, за рулём которого находился 40-летний мужчина. Пострадал водитель Toyota Hilux.

В Прохоровском районе в половине одиннадцатого вечера на трассе Яковлево – Прохоровка – Скородное 30-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, в результате автомобиль оказался в правом кювете. В аварии пострадал 33-летний пассажир, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД