К выходным в Белгородской области ожидается похолодание

11:07

Нынешние тёплые деньки синоптики не называют бабьим летом из-за вероятности дождей.

Тепло останется в центре России как минимум до четверга, сообщает со ссылкой на Гидрометцентр «Российская газета».

В первой половине недели температура воздуха поднимется в Белгородской области до 27 градусов. Не исключены небольшие дожди. Пиковыми по теплу станут вторник и среда.

В четверг, считают специалисты, европейской части страны достигнет холодный фронт. Температура воздуха начнёт понижаться и в выходные составит 12-17 градусов.