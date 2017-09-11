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К выходным в Белгородской области ожидается похолодание

11:07
11 Сентября 2017
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Нынешние тёплые деньки синоптики не называют бабьим летом из-за вероятности дождей.

Тепло останется в центре России как минимум до четверга, сообщает со ссылкой на Гидрометцентр «Российская газета».

В первой половине недели температура воздуха поднимется в Белгородской области до 27 градусов. Не исключены небольшие дожди. Пиковыми по теплу станут вторник и среда.

В четверг, считают специалисты, европейской части страны достигнет холодный фронт. Температура воздуха начнёт понижаться и в выходные составит 12-17 градусов.


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