Из-за трёх миллионов долга по зарплате на «Алексеевском КСМ» возбуждено уголовное дело

16:50

Три миллиона рублей задолжал 42 работникам «Алексеевский КСМ».

С февраля по июль 2017 года доход АО «Алексеевский комбинат строительных материалов» составил более 20 млн рублей, но сотрудники предприятия свои деньги не получили.

Комбинат только частично выдал заработную плату 21 сотруднику, не выплатил отпускные и увольнительные 16 и 5 работникам соответственно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата зарплаты», сообщает следственное управление СК РФ по Белгородской области.