Из-за непогоды энергетики в Белгородской области перешли на особый режим работы

12:44

В связи с неблагоприятными погодными условиями решением руководителя штаба ПАО «МРСК Центра» в «Белгородэнерго» введён особый режим работы. В филиале установлен особый контроль за функционированием энергообъектов.

Погодные условия на территории Белгородской области значительно ухудшились в ночь с 18 на 19 апреля. Сильный снег, северо-восточный ветер 2-11 м/с с порывами до 15-17 м/с вызвали налипание мокрого снега на проводах толщиной до 2 см и, как следствие, местами локальные отключения на ВЛ 0,4-10 кВ. На дежурстве находились 45 оперативно-выездных и четыре ремонтные бригады.

В настоящее время в работах по восстановлению нарушенного циклоном электроснабжения принимают участие 26 ремонтных бригад в составе 55 человек и 26 единиц спецтехники. Энергетиками организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Контакт-центр ПАО «МРСК Центра» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), короткий номер: 13-50.

По данным Росгидромета, в период с 09:00 до 20:00 на территории региона ожидается ветер северо-восточного направления с порывами до 15-17 м/с. При необходимости количество сил и средств будет увеличено до 165 ремонтных бригад в составе 826 человек, укомплектованных 343 единицами авто- и спецтехники. Работы будут продолжаться до полного восстановления надёжного электроснабжения.