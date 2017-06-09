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Избитый в парке Строителя подросток скончался в больнице

15:09
09 Июня 2017
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17-летний Михаил Банников умер спустя три дня после получения травмы, не выходя из комы.

Михаил Банников

Официальную информацию о смерти мальчика в сообществе «ВКонтакте» опубликовала школа № 2, где учился подросток.

В сообщении отмечается, что Михаил был учеником 10 «Б» класса и активистом Российского движения школьников, активно занимался мотоспортом, принимал участие в культурной жизни школы и района и проявил себя только с положительной стороны.

Представители школы выражают соболезнования родным и близким Михаила и надеются, что виновники данной трагедии понесут суровое наказание.

Напомним, 17-летний житель Строителя получил закрытую черепно-мозговую травму в результате конфликта в парке «Маршалково». По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления задержан. По предварительной версии, конфликт вспыхнул из-за девушки.


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