Из Старого Оскола Белгородской области можно будет улететь в Москву и Санкт-Петербург

09:21

Расписание рейсов, которые начнут выполняться с 6 марта, появилось на сайте аэропорта.

Как и сообщалось ранее, осуществлять полёты будет авиакомпания «Вологодские авиалинии» на самолётах Як-40.

По понедельникам в 06:40, средам в 12:20 и пятницам в 17:45 лайнеры будут отправляться в столичный аэропорт Внуково. Обратно самолёты вылетят соответственно в 09:15, 15:00 и 20:00. Время полёта составит 1 час 15 минут – 1 час 20 минут.

Помимо этого по субботам авиакомпания будет выполнять рейсы в Пулково (Санкт-Петербург). В северную столицу пассажиры будут улетать в 11:00, обратно – в 14:15. Время в пути – 2 часа 15 минут.