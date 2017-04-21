Из колонии-поселения № 8 в Белгородской области сбежал заключённый

14:18

Осуждённый воспользовался отсутствием контроля надзирателя.

Как сообщает региональная прокуратура, в восьмом часу утра 14 апреля осуждённый, отбывающий наказание в ФКУ КП-8 УФСИН России по Белгородской области, прибыл на работу в ЗАО «Приосколье». Днём он, воспользовавшись отсутствием надзора, покинул предприятие и скрылся в неизвестном направлении. Факт побега обнаружился только спустя три часа.

15 апреля по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 Уголовного кодекса РФ «Побег из мест лишения свободы».

По факту произошедшего Валуйская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела соответствующую проверку. Для устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь руководителю колонии-поселения внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.