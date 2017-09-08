Итоги недели: революционные биомикрогели, новый амфитеатр, фальсификат и вспышка АЧС в Белгородской области

17:04

Чем запомнилась эта неделя (4-8 сентября), узнаете в традиционной подборке ИА «Бел.Ру».

В Белгороде

«Замминистра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов открыл аграрную выставку в Белгороде»

Фоторепортаж Евгения Грицкова

Открыл и похвалил регион за подход в ведении сельского хозяйства. Чем хвастались белгородские аграрии на межрегиональной выставке «БелгородАгро», читайте и смотрите здесь: http://www.bel.ru/news/belgorod/zamministra-selskogo-khozyaystva-rossii-evgeniy-ne.html

«Амфитеатр на 300 мест открыли в Ботаническом саду НИУ «БелГУ»

Материал Елены Свиридовой

7 сентября в Белгороде открыли новую рекреационную и культурно-просветительскую зону. Кто будет выступать на новой площадке, кто присутствовал на открытии и в какую сумму обошёлся проект, узнаете в материале: http://www.bel.ru/news/belgorod/amfiteatr-na-300-mest-otkryli-v-botanicheskom-sadu.html

В области

«Дождь обошёл стороной фестиваль «Хотмыжская осень – 2017»

Материал Евгения Грицкова

2 сентября в Белгородской области прошёл один из старейших фестивалей культуры «Хотмыжская осень – 2017». Всё, чем запомнилось мероприятие, − в фоторепортаже нашего корреспондента: http://www.bel.ru/news/region/dozhd-oboshyel-storonoy-festival-khotmyzhskaya-ose.html

«Около 350 тонн клубники вырастили в Белгородской области в этом сезоне»

Материал Елены Свиридовой

Такую цифру привели на брифинге по организации производства земляники садовой на основе кластерного подхода. Как и где развивается проект сейчас и какие дальнейшие планы, читайте здесь: http://www.bel.ru/news/region/okolo-350-tonn-klubniki-vyrastili-v-belgorodskoy-o.html?clear_cache=Y

«Владимир Зубов: Небольшие магазины чаще всего «грешат» непроверенной продукцией»

Материал Елены Свиридовой

Промежуточные результаты Года качества подвели на пресс-конференции в «Интерфаксе». Как знак качества влияет на товарооборот и сколько белгородских товаров уже отметили на региональном уровне: http://www.bel.ru/news/region/vladimir-zubkov-nebolshie-magaziny-chashche-vsego-.html

«Моющие средства на основе биомикрогелей появятся на прилавках Белгородской области в этом году»

Материал Елены Свиридовой

В 2015 году Роспатент назвал разработку биомикрогелей одним из лучших отечественных изобретений. А в 2017 году жидкие моющие средства для рук, мытья посуды, пола, чистки окон и стирки белья на основе таких гелей появятся на прилавках белгородских магазинов: http://www.bel.ru/news/region/moyushchie-sredstva-na-osnove-biomikrogeley-poyavya.html

«В Белгородской области уничтожат 17 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы»

Материал Евгения Грицкова

Вирус обнаружили на площадке «Русагро» − одного из крупнейших производителей мясной продукции в России. Подробнее: http://www.bel.ru/news/region/v-belgorodskoy-oblasti-unichtozhat-17-tysyach-svin.html

«Белгородская область стала первой по урожайности зерна в ЦФО и второй — в России»

Такие данные сообщил «Интерфакс». Средняя урожайность – 50 центнеров с гектара: http://www.bel.ru/news/region/belgorodskaya-oblast-stala-pervoy-po-urozhaynosti-.html

Культура

«КВН из-под крышки люка» и «В Белгороде прошла 1/4 финала Слобожанской лиги КВН»



Материалы Евгения Грицкова и Анаит Мурадян

4 и 5 сентября в Белгороде весело прошла Международная Слобожанская лига КВН. Если вы пропустили это знаменательное событие, наши корреспонденты записали самые удачные шутки, чтобы вы с хорошим настроением встретили пятничный вечер и выходные: http://www.bel.ru/news/culture/kvn-izpod-kryshki-lyuka.html

и http://www.bel.ru/news/culture/v-belgorode-proshla-14-finala-slobozhanskoy-ligi-k.html

«Новый сезон в Белгородском театре кукол открыли премьерой спектакля «Теремок»

Материал Елены Свиридовой

8 сентября открылся 52-й театральный сезон. В этот же день отметили лучших актёров прошлого сезона: http://www.bel.ru/news/culture/novyy-sezon-v-belgorodskom-teatre-kukol.html

Спорт

Два игрока «Белогорья» стали чемпионами Европы по волейболу

Материал Евгения Грицкова

В финале чемпионата Европы по волейболу белгородские спортсмены сделали всё, чтобы принести команде победу. Как это было – в подробном описании игры от корреспондента «Бел.Ру»: http://www.bel.ru/news/sport/dva-igroka-belogorya-stali-chempionami-evropy-po-v.html

«В Белгородской области «отремонтировали» футбольную команду»

Материал Евгения Грицкова

После игры с москвичами зрители провожали футболистов «Энергомаша» аплодисментами: http://www.bel.ru/news/sport/v-belgorodskoy-oblasti-otremontirovali-futbolnuyu-.html