Инвалид-колясочник после столкновения с УАЗом попал в больницу в Белгородской области

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Всего на минувших выходных, 24 и 25 декабря, в регионе случилось шесть дорожных аварий, в них двое человек погибли и шестеро были травмированы.

В субботу в пять часов утра в Губкине 36-летний мужчина за рулём BMW X5 не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Водитель скончался на месте аварии.

В половине пятого дня на трассе Белгород – Новая Деревня 41-летний мужчина на Renault Logan начал движение, предварительно не убедившись в безопасности манёвра. В результате он создал помеху в движении Skoda Octavia, которой управлял 57-летний водитель. Последний съехал в левый кювет. Пассажирки Skoda Octavia 31 и 54 лет получили травмы, их отправили во вторую городскую больницу областного центра.

В воскресенье в половине второго дня в Дубовом Белгородского района 69-летний водитель Mitsubishi Pajero врезался в стоящую грузовую «ГАЗель», после чего столкнулся с Hyundai Solaris, которым управлял 32-летний мужчина. Водитель Mitsubishi в результате аварии скончался на месте.

В два часа дня на трассе Белгород – Шебекино 25-летний водитель SAAB 9000 сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пешеход с травмами отправлена к медикам, после получения помощи её отпустили домой.

В половине седьмого вечера на трассе Холодное – Сетное – Хмелевое 20-летний мужчина за рулём УАЗа наехал на инвалидную коляску с передвигавшимся в ней 47-летним жителем села Холодное. Пострадавший с травмами отправлен в прохоровскую больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.