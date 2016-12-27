Интерактивную спортивную карту области презентовали в Белгороде

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О новом подходе в реализации областного проекта по повышению эффективности ФОКов и спортивных сооружений области рассказал Олег Сердюков – начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области.

Интерактивная спортивная карта области – это сайт, на котором работает карта всех районов. После выбора интересующего субъекта можно остановиться на одном их четырёх направлений: мероприятия, виды сорта, спортивные школы или сооружения. Карта работает на базе сервиса «Яндекс-карты». Все физкультурные организации, школы обозначены красным цветом, зелёным – сооружения открытого типа, а синим – закрытого.

В области развитая спортивная инфраструктура, за 2015 Белгородская область занимает 3-е место по России в этом направлении. Сейчас созрела необходимость объединить все физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения в одно целое, что позволит активно эксплуатировать эти объекты. Олег Сердюков начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области

Что касается мероприятий, то здесь можно увидеть афишу, загрузив документ на своё устройство. В каждом районе представлены популярные здесь виды спорта. Это направление также имеет два раздела: реализуемые – для профессионального развития, и планируемые – те, которые работают как дополнительное образование для детей и подростков.

В числе спортивных школ физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены, стадионы, все районные, областные и муниципальные спортивные учреждения. Выбрав одну из школ, на сайте можно получить подробное описание и режим работы объекта.

Сооружений по области около150, и все они указаны на карте. Их работу также можно отследить на сайте, получить расписание работ секций, отдельных тренеров и прайс-лист.

Олимпийские чемпионы рождаются не только в больших городах, но и в глубинке. Поэтому мы хотим максимально привлечь жителей районов и областного центра заниматься спортом, а для удобства мы создали вот такую навигацию по видам спорта и спортивных сооружениям. Олег Сердюков начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области

На карте нет частных спортивных школ, залов и комплексов, но Олег Сердюков не исключает и того, что в скором времени и они появятся на интерактивной спортивной карте региона.

Информация на сайте будет обновляться раз в месяц. Есть обратная связь: любой родитель или же сам ребёнок может обратиться как к разработчикам, так и в управление физической культуры и спорта области.

Такой формат позволяет методом одного клика узнать подробную информацию о спортивных школах, мероприятиях и сооружениях такого типа на территории одного из районов Белгородской области.