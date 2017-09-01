Инкубатором предпринимателей станет Ракитянский агротехнологический техникум

18:29

1 сентября студентов и преподавателей учебного заведения с Днём знаний поздравил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Регион сегодня находится на пике инновационных преобразований в экономике. Экономике Ракитянского района, всей области нужны квалифицированные, современные кадры, прежде всего, рабочие. А здесь созданы все условия для того, чтобы дети получали достойное образование. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

По словам главы региона, министр образования России Ольга Васильева поставила перед системой образования новые задачи. Они заключаются, в частности, в подготовке на базе техникумов специалистов, способных при выпуске из учебного заведения организовать собственные малые предприятия. Таким образом, вчерашние студенты смогут вырасти в предпринимателей и членов коллективов нового бизнеса.

Ракитянский агротехнологический техникум может стать инкубатором по производству рабочих предприятий. Думаю, это придаст больше уверенности выпускникам, поднимет престиж рабочих профессий. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Глава учебного заведения поздравил гостей, студентов и коллег с Днём знаний. Он отметил, что дуальная система обучения за последние годы дала ощутимые результаты в повышении качества подготовки выпускников. Наблюдается рост их конкурентоспособности на рынке труда.

Начиная с 2008 года в развитие материальной базы техникума было вложено больше 60 млн рублей.

Сегодня звонок звенит для 420 студентов, 130 из них впервые переступили порог нашего учебного заведения. Пусть 1 сентября станет отправной точкой во владении выбранной специальностью, профессией, получении знаний и умений. Александр Мирошников

директор Ракитянского агротехнологического техникума

В заключение торжественной линейки гости посетили открытое после реконструкции студенческое общежитие.